В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Философия", "История России" и "Основы российской государственности" войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Замминистра добавил, что курсы не должны пересекаться и заметно дублировать друг друга. Однако, поскольку они выстраиваются на одном мировоззренческом и научном фундаменте, отсылки от одной дисциплины к другой будут.