https://ria.ru/20260307/predmety-2079165742.html
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов - РИА Новости, 07.03.2026
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов
"Философия", "История России" и "Основы российской государственности" войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:38:00+03:00
2026-03-07T02:38:00+03:00
2026-03-07T02:38:00+03:00
общество
россия
константин могилевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:408:2106:1593_1920x0_80_0_0_a1ae977b6d52ce3134e9ef46aeedc2b2.jpg
https://ria.ru/20260304/rossija-2078378630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:211:2106:1791_1920x0_80_0_0_dd2d218c4f2ed68d2f6ced62f7c08e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин могилевский
Общество, Россия, Константин Могилевский
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов
РИА Новости: три предмета будут обязательными для студентов всех вузов