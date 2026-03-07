Рейтинг@Mail.ru
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/predmety-2079165742.html
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов - РИА Новости, 07.03.2026
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов
"Философия", "История России" и "Основы российской государственности" войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:38:00+03:00
2026-03-07T02:38:00+03:00
общество
россия
константин могилевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:408:2106:1593_1920x0_80_0_0_a1ae977b6d52ce3134e9ef46aeedc2b2.jpg
https://ria.ru/20260304/rossija-2078378630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92838/16/928381676_0:211:2106:1791_1920x0_80_0_0_dd2d218c4f2ed68d2f6ced62f7c08e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, константин могилевский
Общество, Россия, Константин Могилевский
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов

РИА Новости: три предмета будут обязательными для студентов всех вузов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Философия", "История России" и "Основы российской государственности" войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Мы будем выходить на единые требования к содержанию "Философии". И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: "История России", "Философия" и "Основы российской государственности", - сказал Могилевский.
Замминистра добавил, что курсы не должны пересекаться и заметно дублировать друг друга. Однако, поскольку они выстраиваются на одном мировоззренческом и научном фундаменте, отсылки от одной дисциплины к другой будут.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Минобрнауки рассказали об изменениях в проведении олимпиад школьников
4 марта, 09:51
 
ОбществоРоссияКонстантин Могилевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала