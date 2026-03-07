Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 07.03.2026
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт
Пожертвования от мирных граждан на технику ВСУ не уходили на нужды фронта, сообщил военнопленный ВСУ Сергей Корпич. РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт

Пленный Корпич: донаты на украинскую технику не уходили на нужды фронта

Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожертвования от мирных граждан на технику ВСУ не уходили на нужды фронта, сообщил военнопленный ВСУ Сергей Корпич.
Военнопленный ВСУ рассказал, что 2 года назад он донатил (отправлял денежное пожертвование) на технику ВСУ, но на фронте она не появлялась.
"Если, например, скидываешься на машину для какого-то подразделение, потом оказывается, что на этой машине ездит наш местный деятель, и соответственно машина никуда дальше города не выезжает", - заявил военнопленный ВСУ.
По словам Корпича, по всей Украине это частая проблема.
"В интернете тоже народ жалуется, что машины на фронт не доезжают и они остаются в городе. Их используют местные деятели и на фронт, конечно же, ничего не отправляют", - добавил он.
Пленный рассказал, сколько стоит "откосить" от армии на Украине
6 октября 2025, 05:07
