Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожертвования от мирных граждан на технику ВСУ не уходили на нужды фронта, сообщил военнопленный ВСУ Сергей Корпич.

Военнопленный ВСУ рассказал, что 2 года назад он донатил (отправлял денежное пожертвование) на технику ВСУ, но на фронте она не появлялась.

"Если, например, скидываешься на машину для какого-то подразделение, потом оказывается, что на этой машине ездит наш местный деятель, и соответственно машина никуда дальше города не выезжает", - заявил военнопленный ВСУ.

По словам Корпича, по всей Украине это частая проблема.