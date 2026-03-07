https://ria.ru/20260307/pozhertvovanija-2079204630.html
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожертвования от мирных граждан на технику ВСУ не уходили на нужды фронта, сообщил военнопленный ВСУ Сергей Корпич.
Военнопленный ВСУ
рассказал, что 2 года назад он донатил (отправлял денежное пожертвование) на технику ВСУ, но на фронте она не появлялась.
"Если, например, скидываешься на машину для какого-то подразделение, потом оказывается, что на этой машине ездит наш местный деятель, и соответственно машина никуда дальше города не выезжает", - заявил военнопленный ВСУ.
По словам Корпича, по всей Украине
это частая проблема.
"В интернете тоже народ жалуется, что машины на фронт не доезжают и они остаются в городе. Их используют местные деятели и на фронт, конечно же, ничего не отправляют", - добавил он.