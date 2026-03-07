https://ria.ru/20260307/pozhar-2079239966.html
В Волгоградской области локализовали пожар на складе
В Волгоградской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 07.03.2026
В Волгоградской области локализовали пожар на складе
Пожар в Володарске Нижегородской области локализован на 1000 "квадратах", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
володарск
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Володарске Нижегородской области локализовали пожар на площади 1000 квадратов