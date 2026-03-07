Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 07.03.2026
16:32 07.03.2026
В Волгоградской области локализовали пожар на складе
Пожар в Володарске Нижегородской области локализован на 1000 "квадратах", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
володарск
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, володарск, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Володарск, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области локализовали пожар на складе

В Володарске Нижегородской области локализовали пожар на площади 1000 квадратов

© МЧС Нижегородской области/MAXПожар на складе в Володарске Нижегородской области
Пожар на складе в Володарске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© МЧС Нижегородской области/MAX
Пожар на складе в Володарске Нижегородской области
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в Володарске Нижегородской области локализован на 1000 "квадратах", пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что сотрудники МЧС РФ ликвидируют крупный пожар на площади 1000 квадратных метров на складе в Володарске Нижегородской области.
«

"Пожар в Володарске локализован на 1000 квадратных метрах. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

ПроисшествияВолодарскНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
