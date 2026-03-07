Рейтинг@Mail.ru
06:11 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/pozhar-2079173794.html
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США

© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
Нефтяной завод в Басре, Ирак . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар разгорелся на территории офисов и складов американских нефтяных фирм Halliburton и ⁠KBR, расположенных в иракской провинции Басра, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.
"Огонь разгорелся в офисах и складах, принадлежащих фирмам США Halliburton и ⁠KBR после атаки дрона в иракской (провинции - ред.) Басра", - говорится в сообщении агентства.
По данным газеты Financial Times, фирма Halliburton позднее сообщила об "инциденте, связанном с безопасностью", и заявила, что ее персонал не пострадал.
Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
6 марта, 15:05
 
В миреБасра (город)СШАHalliburton
 
 
