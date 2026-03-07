https://ria.ru/20260307/pozhar-2079173794.html
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США
Пожар разгорелся на территории офисов и складов американских нефтяных фирм Halliburton и KBR, расположенных в иракской провинции Басра, передает агентство... РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США
Reuters: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США