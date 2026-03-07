Рейтинг@Mail.ru
00:41 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/pozhar-2079157084.html
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
2026-03-07T00:41:00+03:00
2026-03-07T00:41:00+03:00
в мире
багдад (город)
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
багдад (город)
ирак
2026
в мире, багдад (город), ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар

Press TV: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар

© REUTERS / Anadolu/Ozkan BilginБагдад
Багдад - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ozkan Bilgin
Багдад. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV утверждает, что после удара дрона на американской военной базе в Багдаде начался пожар.
"Американская военная база "Виктория" в Багдаде, Ирак, как сообщается, загорелась после удара дрона", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
