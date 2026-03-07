МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV утверждает, что после удара дрона на американской военной базе в Багдаде начался пожар.
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
Иранский телеканал Press TV утверждает, что после удара дрона на американской военной базе в Багдаде начался пожар.
2026-03-07T00:41:00+03:00
2026-03-07T00:41:00+03:00
2026-03-07T00:41:00+03:00
в мире
багдад (город)
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
багдад (город)
ирак
в мире, багдад (город), ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
Press TV: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
Багдад. Архивное фото