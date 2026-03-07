https://ria.ru/20260307/posolstvo-2079196004.html
В Иране нет пострадавших среди россиян, заявили в посольстве
В Иране нет пострадавших среди россиян, заявили в посольстве - РИА Новости, 07.03.2026
В Иране нет пострадавших среди россиян, заявили в посольстве
Жертв и пострадавших среди российских граждан в Иране в свете военного конфликта нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:40:00+03:00
2026-03-07T10:40:00+03:00
2026-03-07T10:42:00+03:00
иран
россия
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079170986.html
иран
россия
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, США, В мире
В Иране нет пострадавших среди россиян, заявили в посольстве
Посольство России в Тегеране: пострадавших среди россиян в Иране нет