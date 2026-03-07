В Польше назвали условие для помощи Украине

ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польша будет помогать Украине только в том случае, если Киев не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.
В субботу крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на ближайших парламентских выборах. Им стал бывший министр образования и науки в 2020-2023 годах в правительстве Матеуша Моравецкого Пшемыслав Чарнек.
"Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость", - сказал Чарнек.
По последним официальным данным польского правительства, до марта 2025 года общий объем военной помощи Украине, включая обучение, логистику и медицинскую поддержку, составил около 5 миллиардов долларов.
"Мы требуем уважения от пана Зеленского и от властей Украины", - добавил Чарнек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Между Трампом и Зеленским теперь много общего
26 февраля, 08:00