В Польше назвали условие для помощи Украине
19:56 07.03.2026
В Польше назвали условие для помощи Украине
В Польше назвали условие для помощи Украине
В Польше назвали условие для помощи Украине

Кандидат в премьеры Польши: Украина получит помощь, только если не будет наглеть

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польша будет помогать Украине только в том случае, если Киев не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.
В субботу крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на ближайших парламентских выборах. Им стал бывший министр образования и науки в 2020-2023 годах в правительстве Матеуша Моравецкого Пшемыслав Чарнек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
"Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость", - сказал Чарнек.
По последним официальным данным польского правительства, до марта 2025 года общий объем военной помощи Украине, включая обучение, логистику и медицинскую поддержку, составил около 5 миллиардов долларов.
"Мы требуем уважения от пана Зеленского и от властей Украины", - добавил Чарнек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Между Трампом и Зеленским теперь много общего
26 февраля, 08:00
 
