Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 07.03.2026
