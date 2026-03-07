Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России - РИА Новости, 07.03.2026
08:46 07.03.2026
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 07.03.2026
Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России

ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены.
"Информируем, что нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - отмечается в сообщении.
В последний раз такая тревога объявлялась в Польше 26 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
6 марта, 15:01
 
