Украинские врачи в военкомате вовремя мобилизации признают всех мужчин годными к военной службе, рассказал украинский военнопленный Сергей Корпич. РИА Новости, 07.03.2026
Пленный рассказал, как украинские врачи признают всех годными к службе
Пленный Корпич: украинские врачи признают всех годными к военной службе
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские врачи в военкомате вовремя мобилизации признают всех мужчин годными к военной службе, рассказал украинский военнопленный Сергей Корпич.
Бойцы группировки войск "Север" взяли в плен военнослужащего 119 обр ТРО ВСУ
, который был мобилизован в городе Чернигове
в 2025 году.
"В областном военкомате я прошёл медкомиссию, которая длилась не больше пяти минут. Кучка врачей, которые мне сразу сказали, что у них есть приказ всех признавать годными. То есть, у кого есть руки, ноги на месте, все-все годные", - рассказал военнопленный.
По словам Корпича, ему быстро поставили штампы, подготовили нужные документы и отправили в учебный центр, в котором он пробыл 5 дней, вместо 14 положенных.