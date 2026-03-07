Пленный рассказал, как украинские врачи признают всех годными к службе

"В областном военкомате я прошёл медкомиссию, которая длилась не больше пяти минут. Кучка врачей, которые мне сразу сказали, что у них есть приказ всех признавать годными. То есть, у кого есть руки, ноги на месте, все-все годные", - рассказал военнопленный.