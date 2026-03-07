Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как украинские врачи признают всех годными к службе - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 07.03.2026 (обновлено: 10:09 07.03.2026)
Пленный рассказал, как украинские врачи признают всех годными к службе
Пленный рассказал, как украинские врачи признают всех годными к службе
Украинские врачи в военкомате вовремя мобилизации признают всех мужчин годными к военной службе, рассказал украинский военнопленный Сергей Корпич. РИА Новости, 07.03.2026
чернигов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как украинские врачи признают всех годными к службе

Пленный Корпич: украинские врачи признают всех годными к военной службе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские врачи в военкомате вовремя мобилизации признают всех мужчин годными к военной службе, рассказал украинский военнопленный Сергей Корпич.
Бойцы группировки войск "Север" взяли в плен военнослужащего 119 обр ТРО ВСУ, который был мобилизован в городе Чернигове в 2025 году.
"В областном военкомате я прошёл медкомиссию, которая длилась не больше пяти минут. Кучка врачей, которые мне сразу сказали, что у них есть приказ всех признавать годными. То есть, у кого есть руки, ноги на месте, все-все годные", - рассказал военнопленный.
По словам Корпича, ему быстро поставили штампы, подготовили нужные документы и отправили в учебный центр, в котором он пробыл 5 дней, вместо 14 положенных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
