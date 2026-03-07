https://ria.ru/20260307/plan-2079178051.html
В Самарской области отменили план "Ковер"
В Самарской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 07.03.2026
В Самарской области отменили план "Ковер"
Режим "Ковер" отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 07.03.2026
самарская область
В Самарской области отменили план "Ковер"
На территории Самарской области отменили план "Ковер"