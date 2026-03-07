Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области отменили план "Ковер"
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 07.03.2026
В Самарской области отменили план "Ковер"
В Самарской области отменили план "Ковер"
Режим "Ковер" отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 07.03.2026
самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Самарской области отменили план "Ковер"

На территории Самарской области отменили план "Ковер"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Режим "Ковер" отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
План "Ковер" был объявлен в регионе в 01.36 мск, он продлился почти шесть часов.
"Отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области и отменен режим "Ковёр". Ограничения по Самарской области сняты", - написал Федорищев на платформе Max.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев
 
 
