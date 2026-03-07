В Израиле забили тревогу из-за планов Трампа по Ирану

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У США и Израиля нет долгосрочных планов на войну с Ираном, заявил в интервью газете Berliner Zeitung израильский журналист Гидеон Леви.
"Никакого. Абсолютно никакого. Никакого стратегического плана", — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона и Тель-Авива представление о действиях на послевоенный период.
По словам эксперта, сейчас руководство двух стран руководствуется только краткосрочным представлением о том, чего они могли бы достичь, но итог может быть совершенно непредсказуемым.
"Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) понятия не имеет, что с этим делать. Возможно, он заранее думал, что это будет как в Венесуэле: взять лидера, похитить его, установить новое руководство, и все будет хорошо. Но в Иране все не так", — предупредил журналист.
При этом, пояснил Леви, американский лидер в любой момент может решить, что Вашингтон больше не будет в этом участвовать, и Израилю придется продолжать в одиночку.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.