В Израиле забили тревогу из-за планов Трампа по Ирану

"Никакого. Абсолютно никакого. Никакого стратегического плана", — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона и Тель-Авива представление о действиях на послевоенный период.

По словам эксперта, сейчас руководство двух стран руководствуется только краткосрочным представлением о том, чего они могли бы достичь, но итог может быть совершенно непредсказуемым.