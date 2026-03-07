Рейтинг@Mail.ru
01:47 07.03.2026
В Самарской области объявили план "Ковер"
План "Ковер" объявлен в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
2026
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
ЗРК "Тор"
ЗРК Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. План "Ковер" объявлен в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Объявлен план "Ковер". Введены временные ограничения в воздушном пространстве Самарской области", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
6 марта, 23:28
 
Самарская область
Вячеслав Федорищев
 
 
