https://ria.ru/20260307/plan-2079162523.html
В Самарской области объявили план "Ковер"
В Самарской области объявили план "Ковер" - РИА Новости, 07.03.2026
В Самарской области объявили план "Ковер"
План "Ковер" объявлен в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:47:00+03:00
2026-03-07T01:47:00+03:00
2026-03-07T01:47:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9e839e7924429e5793f87a3a55e1eb.jpg
https://ria.ru/20260306/bpla-2079148785.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a930d6de9082948e6648239f6a84ed25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Самарской области объявили план "Ковер"
На территории Самарской области объявили план "Ковер"