Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан завершает эвакуацию своих дипломатов из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 07.03.2026 (обновлено: 10:09 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/personal-2079186994.html
Азербайджан завершает эвакуацию своих дипломатов из Ирана
Азербайджан завершает эвакуацию своих дипломатов из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Азербайджан завершает эвакуацию своих дипломатов из Ирана
Азербайджанская сторона завершила процесс эвакуации всех сотрудников дипломатической миссии в Тебризе, в Тегеране остаются еще несколько азербайджанских... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:19:00+03:00
2026-03-07T10:09:00+03:00
в мире
азербайджан
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
https://ria.ru/20260307/otvet-2079162942.html
азербайджан
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Азербайджан завершает эвакуацию своих дипломатов из Ирана

Азербайджан завершает эвакуацию сотрудников дипмиссии в Иране

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона завершила процесс эвакуации всех сотрудников дипломатической миссии в Тебризе, в Тегеране остаются еще несколько азербайджанских дипломатов, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
В пятницу вечером были эвакуированы из Ирана 11 азербайджанских дипломатов.
"Завершена эвакуация сотрудников дипломатической миссии Азербайджанской Республики в Тебризе. В городе Тегеран еще остаются несколько азербайджанских дипломатов", - сообщили в погранслужбе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Последствия падения беспилотника возле школы в Нахичевани - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Посол Азербайджана раскрыл позицию Баку по мерам на инцидент в Нахичевани
Вчера, 01:55
 
В миреАзербайджанТегеран (город)ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала