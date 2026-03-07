МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МАГАТЭ в ходе многолетних контактов с Тегераном ни разу не смогло найти причин для отказа от переговоров по ядерной программе, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении всех этих лет не было ни одного случая, когда МАГАТЭ сказало о том, что есть повод для того, чтобы подтвердить заявление или обвинение Ирана в чём-то", - сказала Захарова

По ее словам, ни в одном докладе, ни в одном выступлении, ни в одном реально основанном на фактах документе агентства ничего не было сказано с обвинением Ирана.

"Была политическая, так сказать, обработка этих вопросов, безусловно. Были интриги, кулуарные, публичные и так далее, но фактуры ни разу МАГАТЭ не приводила для того, чтобы это стало каким-то основанием для пересмотра, который мог бы привести в сторону отказа от переговоров", - резюмировала Захарова.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока