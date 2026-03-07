https://ria.ru/20260307/peregovory-2079175795.html
МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД
МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2026
МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД
МАГАТЭ в ходе многолетних контактов с Тегераном ни разу не смогло найти причин для отказа от переговоров по ядерной программе, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:46:00+03:00
2026-03-07T06:46:00+03:00
2026-03-07T06:46:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
мария захарова
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078770592.html
https://ria.ru/20260305/magate-2078760611.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, мария захарова, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Мария Захарова, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД
Захарова: МАГАТЭ заявляло, что нет причин для отказа от переговоров с Ираном
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МАГАТЭ в ходе многолетних контактов с Тегераном ни разу не смогло найти причин для отказа от переговоров по ядерной программе, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На протяжении всех этих лет не было ни одного случая, когда МАГАТЭ
сказало о том, что есть повод для того, чтобы подтвердить заявление или обвинение Ирана
в чём-то", - сказала Захарова
.
По ее словам, ни в одном докладе, ни в одном выступлении, ни в одном реально основанном на фактах документе агентства ничего не было сказано с обвинением Ирана.
"Была политическая, так сказать, обработка этих вопросов, безусловно. Были интриги, кулуарные, публичные и так далее, но фактуры ни разу МАГАТЭ не приводила для того, чтобы это стало каким-то основанием для пересмотра, который мог бы привести в сторону отказа от переговоров", - резюмировала Захарова.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.