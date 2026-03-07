Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2026
06:46 07.03.2026
МАГАТЭ не нашло причин отказа от переговоров с Ираном, заявили в МИД
2026-03-07T06:46:00+03:00
2026-03-07T06:46:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
мария захарова
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, тегеран (город), сша, мария захарова, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Мария Захарова, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МАГАТЭ в ходе многолетних контактов с Тегераном ни разу не смогло найти причин для отказа от переговоров по ядерной программе, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На протяжении всех этих лет не было ни одного случая, когда МАГАТЭ сказало о том, что есть повод для того, чтобы подтвердить заявление или обвинение Ирана в чём-то", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
МАГАТЭ замалчивает уничтожение объектов в Иране, заявил Лавров
5 марта, 15:30
По ее словам, ни в одном докладе, ни в одном выступлении, ни в одном реально основанном на фактах документе агентства ничего не было сказано с обвинением Ирана.
"Была политическая, так сказать, обработка этих вопросов, безусловно. Были интриги, кулуарные, публичные и так далее, но фактуры ни разу МАГАТЭ не приводила для того, чтобы это стало каким-то основанием для пересмотра, который мог бы привести в сторону отказа от переговоров", - резюмировала Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
МАГАТЭ не указывало на наличие у Ирана ядерной бомбы, заявил Лавров
5 марта, 15:05
 
