Пентагон может готовиться к наземной операции в Иране, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пентагон может вести подготовку к наземной операции в Иране, на что указывает внезапная отмена учений элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников министерства войны США.
"На днях Пентагон внезапно отменил крупные учения штабной группы элитного десантного подразделения. Это решение вызвало бурные обсуждения внутри министерства (войны США - ред.) о возможной отправке военных, специализирующихся на наземных боевых действиях, на Ближний Восток", - сообщает газета со ссылкой на представителей армии США.
Как пишет газета, 82-я воздушно-десантная дивизия, дислоцированная на базе Форт-Брэгг, штат Северная Каролина, располагает бригадной боевой группой численностью около 4-5 тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию в течение 18 часов. Подразделение предназначено для выполнения таких задач, как захват аэродромов и другой критически важной инфраструктуры, защита дипломатических представительств и проведение эвакуационных мероприятий. Штабная группа дивизии отвечает за координацию планирования и выполнения этих операций.
Ранее газета WP со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью западного Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.