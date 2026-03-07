Рейтинг@Mail.ru
Названы категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия
03:26 07.03.2026 (обновлено: 05:45 07.03.2026)
Названы категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия
Названы категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия
Названы категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия

РИА Новости: выплаты пенсий гражданам, достигшим 80 лет, увеличатся с 1 апреля

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Выплаты россиян, получающих социальные пенсии и пенсии по инвалидности, а также граждан, достигших 80 лет, с 1 апреля будут увеличены, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"С 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий на величину роста прожиточного минимума пенсионера. Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам", — сказала Финогенова.
Банкомат Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях
6 марта, 04:12
Эксперт уточнила, что индексация коснется в том числе социальных пенсий детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Кроме того, будут проиндексированы пенсии представителям малочисленным народов Севера — мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет.
"С 1 апреля на 6,8% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению отдельным категориям граждан, включая федеральных льготников", — отметила Финогенова.
К соответствующей льготной категории граждан относятся военные, проходившие службу по призыву, летчики-испытатели и космонавты, а также участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие. Помимо того, указала эксперт, будут проиндексированы выплаты за особые заслуги перед Россией. Они предусмотрены для Героев Российской Федерации, чемпионов Олимпийских игр и других.
Наконец, тем пенсионерам, чей возраст с 1 апреля достигнет 80 лет, или тем гражданам, кому будет присвоена инвалидность первой группы, фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена в два раза.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Россиянам рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
4 марта, 03:30
 
