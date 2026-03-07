https://ria.ru/20260307/passazhiry-2079199733.html
В Россию в субботу перевезут 9,2 тысячи пассажиров из ОАЭ и Омана
Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из ОАЭ и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 07.03.2026
В Россию в субботу перевезут 9,2 тысячи пассажиров из ОАЭ и Омана
