Ответ Ирана на атаки США и Израиля является соразмерным, заявил постпред - РИА Новости, 07.03.2026
01:01 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/otvet-2079158979.html
Ответ Ирана на атаки США и Израиля является соразмерным, заявил постпред
Ответ Ирана на атаки США и Израиля соразмерный и законный, заявил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ответ Ирана на атаки США и Израиля является соразмерным, заявил постпред

Постпред Иравани: ответ Ирана на атаки США и Израиля соразмерный и законный

© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте. Архивное фото
ООН, 7 мар – РИА Новости. Ответ Ирана на атаки США и Израиля соразмерный и законный, заявил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани.
"Наш ответ является законным, необходимым и соразмерным", – сказал он журналистам.
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Пентагоне заявили об ударах по трем тысячам объектов в Иране
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
