Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не беспокоится из-за угроз со стороны Владимира Зеленского, это задача его охраны.

Орбан подчеркнул, что нельзя поддаваться на угрозы, необходимо "решительно продолжать свою работу".

"Необходимо четко дать понять, что, конечно, мы осторожны, но нас нельзя шантажировать и нам нельзя угрожать", - отметил он.