https://ria.ru/20260307/orban-2079260920.html
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского - РИА Новости, 07.03.2026
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не беспокоится из-за угроз со стороны Владимира Зеленского, это задача его охраны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:41:00+03:00
2026-03-07T18:41:00+03:00
2026-03-07T18:41:00+03:00
в мире
венгрия
дебрецен
украина
виктор орбан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079239649.html
венгрия
дебрецен
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, дебрецен, украина, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Дебрецен, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского
Орбан заявил, что не беспокоится из-за угроз Зеленского, это задача его охраны
БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не беспокоится из-за угроз со стороны Владимира Зеленского, это задача его охраны.
«
"Это вопрос профессионалов, для этого существует протокол. Обычно уровень безопасности повышается при возникновении угрозы. Но, к счастью, мне об этом беспокоиться не приходится, приходится профессионалам. В таких случаях они, безусловно, более внимательны. Это неприятно, мы не должны относиться к этому равнодушно, но и бояться этого тоже не стоит", - сказал Орбан
венгерским СМИ, отвечая на вопрос, почему он прибыл на предвыборное мероприятие в Дебрецене
в сопровождении небольшого количества охраны.
Орбан подчеркнул, что нельзя поддаваться на угрозы, необходимо "решительно продолжать свою работу".
"Необходимо четко дать понять, что, конечно, мы осторожны, но нас нельзя шантажировать и нам нельзя угрожать", - отметил он.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии
встречей с боевиками ВСУ
из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС
для Украины
.