Орбан рассказал, когда будут готовы новые блоки АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 07.03.2026
18:12 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/orban-2079256159.html
Орбан рассказал, когда будут готовы новые блоки АЭС "Пакш-2"
Орбан рассказал, когда будут готовы новые блоки АЭС "Пакш-2"
Два блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, возводимые "Росатомом", в лучшем случае будут готовы к 2032-33 годам, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:12:00+03:00
2026-03-07T18:12:00+03:00
в мире
венгрия
дебрецен
будапешт
виктор орбан
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
венгрия
дебрецен
будапешт
в мире, венгрия, дебрецен, будапешт, виктор орбан, аэс "пакш", аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Венгрия, Дебрецен, Будапешт, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Орбан рассказал, когда будут готовы новые блоки АЭС "Пакш-2"

Орбан: 2 блока АЭС "Пакш-2" в лучшем случае будут готовы к 2032-33 годам

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Два блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, возводимые "Росатомом", в лучшем случае будут готовы к 2032-33 годам, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы уже не знаю сколько лет пеленаем и растим АЭС "Пакш-2", но ребенок растет медленно. Сейчас, по крайней мере, уже заложен первый бетон, так что мы находимся на этапе реального строительства. Если мы хорошо выполним свою работу, эта ситуация разрешится к 2032-2033 годам. Между 2026 и 2032 годами всего шесть лет", - сказал Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене.
По его словам, если бы новые блоки АЭС "Пакш-2" работали сейчас наряду с действующими четырьмя блоками АЭС "Пакш-1", Венгрия бы могла обеспечить 60-70% потребности в электроэнергии.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
5 февраля, 15:39
 
