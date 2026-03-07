Орбан заявил, что у него есть план, как победить нефтяную блокаду Украины

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть надежный план, как победить нефтяную блокаду Украину, Будапешт не ждет от Киева извинений, достаточно возобновить транзит нефти из России.
"Мы пресечем любой шантаж... У меня есть план, как мы будем защищаться от этого шантажа. Скромно скажу, что мой план лучший. Поэтому в конце концов у них закончатся деньги раньше, чем у нас закончится нефть. Мы не дадим им победить в этом. Я не жду извинений, им достаточно открыть нефтепровод", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского
Вчера, 16:31