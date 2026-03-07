https://ria.ru/20260307/orban-2079235355.html
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев - РИА Новости, 07.03.2026
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 07.03.2026
украина
венгрия
виктор орбан
дебрецен
мирный план сша по украине
в мире
украина
венгрия
дебрецен
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев
