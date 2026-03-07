Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 07.03.2026 (обновлено: 18:46 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/orban-2079235355.html
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев - РИА Новости, 07.03.2026
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев
Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:57:00+03:00
2026-03-07T18:46:00+03:00
украина
венгрия
виктор орбан
дебрецен
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260307/druzhba-2079106852.html
украина
венгрия
дебрецен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, виктор орбан, дебрецен, мирный план сша по украине, в мире
Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дебрецен, Мирный план США по Украине, В мире
Орбан рассказал, что будет с деньгами, конфискованными у украинцев

Орбан: Венгрия решит судьбу конфискованных у Киева денег, когда поймет, чьи они

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 7 мар — РИА Новости. Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«

"Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... (Пока они. — Прим. ред.) спокойно полежат здесь", — сказал Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило ранее, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Украины объяснений, власти заявили, что все семь граждан в течение дня будут депортированы из Венгрии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Перешел черту". Европа готовит ответ на внезапные угрозы Киева
Вчера, 08:00
 
УкраинаВенгрияВиктор ОрбанДебреценМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала