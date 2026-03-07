Рейтинг@Mail.ru
"Вы мне угрожали". Орбан ответил на хамство Зеленского
14:31 07.03.2026 (обновлено: 14:52 07.03.2026)
"Вы мне угрожали". Орбан ответил на хамство Зеленского
"Вы мне угрожали". Орбан ответил на хамство Зеленского
"Вы мне угрожали". Орбан ответил на хамство Зеленского

Орбан призвал Зеленского перестать шантажировать Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X ответил на угрозы Владимира Зеленского.
"Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь. Венгров нельзя шантажировать", — заявил он на видео, прикрепленном к публикации.
Также венгерский премьер призвал его возобновить транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба".
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Настоящая личность" Зеленского вызвала переполох во Франции
Вчера, 09:22
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы
Вчера, 06:02
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияРоберт ФицоЕвросоюзВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВиктор ОрбанНАТО
 
 
