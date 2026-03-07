Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Большинство россиян, 68,7%, хотя бы раз заказывали в барах и ресторанах безалкогольные аналоги алкогольных напитков, из них 8,2% делают это постоянно: среди самых популярных - безалкогольные коктейли и пиво, подсчитали для РИА Новости в сервисе для автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox и исследовательском центре "Позиция".

"Согласно результатам, 68,7% участников опроса заказывали в заведениях безалкогольное пиво, вино или коктейли. Из них большинство (30,3%) делали это однажды, 30,2% - два-три раза, и лишь 8,2% являются постоянными потребителями. Самыми популярными напитками стали безалкогольные коктейли (36,2%) и безалкогольное пиво (36%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что спрос на крепкие безалкогольные напитки - виски, ром, водка - не превышает 5-6%.

При оценке вкуса безалкогольных аналогов 28% респондентов отметили, что он уступает оригиналу, 22% называли вкус менее насыщенным, 19% дали негативную оценку.

Только 7% считают, что по вкусу аналог неотличим от алкогольного напитка.

"У части потребителей срабатывает эффект плацебо при принятии таких напитков: каждый пятый россиянин хотя бы раз ощущал легкое опьянение. При этом каждый второй никогда не испытывал подобных ощущений", - добавили в исследовательском центре.

По подсчетам аналитиков, основными причинами выбора безалкогольных аналогов стали необходимость садиться за руль, желание сохранить трезвость ума, приверженность здоровому образу жизни, состояние здоровья и нежелание испытывать похмелье.