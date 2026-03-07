Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь
12:36 07.03.2026 (обновлено: 13:58 07.03.2026)
Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь
Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь - РИА Новости, 07.03.2026
Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь
Большинство россиян, 68,7%, хотя бы раз заказывали в барах и ресторанах безалкогольные аналоги алкогольных напитков, из них 8,2% делают это постоянно: среди... РИА Новости, 07.03.2026
Новости
общество, алкоголь
Общество, Алкоголь
Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь

DocsInBox: 68,7% россиян хотя бы раз заказывали безалкогольные аналоги алкоголя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБелое вино
Белое вино - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Белое вино. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Большинство россиян, 68,7%, хотя бы раз заказывали в барах и ресторанах безалкогольные аналоги алкогольных напитков, из них 8,2% делают это постоянно: среди самых популярных - безалкогольные коктейли и пиво, подсчитали для РИА Новости в сервисе для автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox и исследовательском центре "Позиция".
"Согласно результатам, 68,7% участников опроса заказывали в заведениях безалкогольное пиво, вино или коктейли. Из них большинство (30,3%) делали это однажды, 30,2% - два-три раза, и лишь 8,2% являются постоянными потребителями. Самыми популярными напитками стали безалкогольные коктейли (36,2%) и безалкогольное пиво (36%)", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что спрос на крепкие безалкогольные напитки - виски, ром, водка - не превышает 5-6%.
При оценке вкуса безалкогольных аналогов 28% респондентов отметили, что он уступает оригиналу, 22% называли вкус менее насыщенным, 19% дали негативную оценку.
Только 7% считают, что по вкусу аналог неотличим от алкогольного напитка.
"У части потребителей срабатывает эффект плацебо при принятии таких напитков: каждый пятый россиянин хотя бы раз ощущал легкое опьянение. При этом каждый второй никогда не испытывал подобных ощущений", - добавили в исследовательском центре.
По подсчетам аналитиков, основными причинами выбора безалкогольных аналогов стали необходимость садиться за руль, желание сохранить трезвость ума, приверженность здоровому образу жизни, состояние здоровья и нежелание испытывать похмелье.
При этом, если алкоголь противопоказан, большинство россиян все же предпочтут обычные безалкогольные напитки - сок, лимонад или воду, а не имитирующие аналоги.
ОбществоАлкоголь
 
 
