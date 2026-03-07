Оператор крупнейшего терминала СПГ в Зебрюгге рассказал о поставках

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге заявил РИА Новости, что СПГ из стран Персидского залива составляет у него около 8% поставок.
"За последние шесть месяцев СПГ из стран Персидского залива, в частности, из Катара, составлял около 8% поставок СПГ в Зебрюгге", - сказали в пресс-службе Fluxys.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.