В Волгоградской области отменили беспилотную опасность
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 07.03.2026
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность
Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области, сообщает МЧС России.
2026
ВОЛГОГРАД, 7 мар - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области, сообщает МЧС России.
Опасность объявили в 21.57 мск в пятницу.
Волгоградской области - отбой беспилотной опасности с 5.43 7 марта 2026 года", - говорится в сообщении в приложении министерства.
