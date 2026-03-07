https://ria.ru/20260307/ogranicheniya-2079171608.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 07.03.2026
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T05:04:00+03:00
2026-03-07T05:04:00+03:00
2026-03-07T05:04:00+03:00
казань
нижнекамск
бугульма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
https://ria.ru/20260307/ogranicheniya-2079166976.html
казань
нижнекамск
бугульма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, бугульма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Казань, Нижнекамск, Бугульма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения