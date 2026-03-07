Рейтинг@Mail.ru
В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка - РИА Новости, 07.03.2026
01:40 07.03.2026
В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка
В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка - РИА Новости, 07.03.2026
В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка
Четыре моряка погибли, трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта, сообщает Международная морская организация (ИМО), РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ормузский пролив
оман
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
оман
в мире, ормузский пролив, оман, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Оман, Военная операция США и Израиля против Ирана
В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка

В результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта погибли четыре моряка

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре моряка погибли, трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта, сообщает Международная морская организация (ИМО),
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снарядов в буксир в шести морских милях (около 11 километров) к северу от побережья Омана в Ормузском проливе.
"Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по сообщениям, погибли по меньшей мере четыре моряка и еще трое получили тяжелые ранения", - приводит официальный портал IMO заявление генерального секретаря Арсенио Домингеса.
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Тегеране прогремели несколько взрывов
В миреОрмузский проливОманВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
