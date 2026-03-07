Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики
10:19 07.03.2026 (обновлено: 12:33 07.03.2026)
В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики
В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики
В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики
Пробники косметики в магазинах могут содержать бактерии и вирусы, поэтому их нельзя наносить на лицо, заявила РИА Новости сотрудница управления Роспотребнадзора
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
2026
нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики

Роспотребнадзор: пробники косметики могут содержать бактерии и вирусы

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка в магазине косметики
Девушка в магазине косметики - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка в магазине косметики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Пробники косметики в магазинах могут содержать бактерии и вирусы, поэтому их нельзя наносить на лицо, заявила РИА Новости сотрудница управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Екатерина Иконникова.
В преддверии 8 марта многие женщины приобретают для себя, а также в подарок подругам и родственницам декоративную косметику. При этом зачастую выбирают ее, используя выставленные в магазинах пробники пудры, туши, румян, теней и помады.
Розы - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиян предупредили о "сюрпризах" от мошенников к 8 марта
Вчера, 02:17
"Пользоваться пробниками нужно с осторожностью. Стоящие на полках магазинов тестеры трогают множество посетителей, и не все из них здоровы. На открытых палетках теней или румян, на пудре и помаде могут быть вирусы, оставленные пробовавшими их перед вами посетителями магазина. Кроме того, на пробниках скапливаются бактерии и грибок", - предупредила собеседница агентства.
По ее словам, чтобы обезопасить себя от возможного заражения, пудру и тени лучше тестировать на тыльной стороне ладони, а помаду – на кончиках пальцев.
"Наносить на лицо пробники нельзя ни в коем случае! Особенно опасно красить ресницы тестерами туши – на кисточках скапливаются бактерии, можно заразиться конъюнктивитом. А использование "общей" помады грозит герпесом", - рассказала Иконникова.
Она также порекомендовала после "испытаний" косметики протереть кожу антибактериальными салфетками или дезинфицирующей жидкостью.
Вручение подарка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Названы самые неудачные подарки на 8 Марта
6 марта, 08:04
 
Нижегородская область
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
