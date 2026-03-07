https://ria.ru/20260307/oae-2079275939.html
ОАЭ живут в состоянии войны, заявил президент
ОАЭ живут в состоянии войны, заявил президент
Объединенные Арабские Эмираты живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала конфликта... РИА Новости, 07.03.2026
ОАЭ живут в состоянии войны, заявил президент
Президент ОАЭ Аль Нахайян заявил, что страна живет в состоянии войны