ОАЭ живут в состоянии войны, заявил президент - РИА Новости, 07.03.2026
19:51 07.03.2026
ОАЭ живут в состоянии войны, заявил президент
Объединенные Арабские Эмираты живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала конфликта... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:51:00+03:00
2026-03-07T19:51:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
али хаменеи
амир саид иравани
оон
иран
ближний восток
оаэ
в мире, иран, ближний восток, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Видеозапись речи опубликовал телеканал Sky News Arabia.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
"Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей. Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее", - заявил президент.
Он высоко оценил роль военных ОАЭ в выполнении их задач.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
6 марта, 11:39
 
В миреИранБлижний ВостокОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
