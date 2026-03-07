Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет - РИА Новости, 07.03.2026
14:50 07.03.2026
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет - РИА Новости, 07.03.2026
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет
Системы ПВО ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет и 119 из 121 БПЛА, сообщило минобороны страны в соцсети Х.
в мире, оаэ, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет

В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет и 119 БПЛА

© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
Дубай, 7 мар - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет и 119 из 121 БПЛА, сообщило минобороны страны в соцсети Х.
"Системы ПВО ОАЭ зафиксировали сегодня, в субботу, 7 марта 2026 года, 16 баллистических ракет, из которых 15 были перехвачены и уничтожены, а одна баллистическая ракета упала в море. Системы ПВО также зафиксировали 121 беспилотный летательный аппарат, из которых 119 были перехвачены, а два упали на территорию ОАЭ", говорится в сообщении.
Трамп заявил, что Иран стал "проигравшим" на Ближнем Востоке
В миреОАЭДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
