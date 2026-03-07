https://ria.ru/20260307/oae-2079224895.html
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет - РИА Новости, 07.03.2026
В ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет
Системы ПВО ОАЭ перехватили 15 из 16 баллистических ракет и 119 из 121 БПЛА, сообщило минобороны страны в соцсети Х. РИА Новости, 07.03.2026
