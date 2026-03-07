Рейтинг@Mail.ru
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке - РИА Новости, 07.03.2026
Религия
 
22:56 07.03.2026
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке - РИА Новости, 07.03.2026
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
В Нигерии при нападении экстремистов были впервые убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ), сообщил экзархат. РИА Новости, 07.03.2026
религия
в мире
нигерия
туран
африка
русская православная церковь
нигерия
туран
африка
в мире, нигерия, туран, африка, русская православная церковь
Религия, В мире, Нигерия, Туран, Африка, Русская православная церковь
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке

В Нигерии экстремисты убили прихожан Русской православной церкви

© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Нигерии при нападении экстремистов были впервые убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ), сообщил экзархат.
"Утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской православной церкви, действовавшей в этом селении. Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении", – говорится в сообщении канала экзарахта в Telegram.
Экзархат объявил сбор средств на своем сайте в помощь пострадавшим при нападении.
"Как сообщается, найдено десять тел убитых, но количество жертв может возрасти: продолжается осмотр окрестностей и могут быть обнаружены новые тела. Всего в Туране было пятьдесят православных христиан, двадцать из которых – дети", – написано в канале.
Армия Нигерии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Нигерии боевики похитили более ста женщин и детей, пишут СМИ
5 марта, 17:47
 
РелигияВ миреНигерияТуранАфрикаРусская православная церковь
 
 
