https://ria.ru/20260307/nigerija-2079297111.html
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке - РИА Новости, 07.03.2026
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
В Нигерии при нападении экстремистов были впервые убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ), сообщил экзархат. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:56:00+03:00
2026-03-07T22:56:00+03:00
2026-03-07T22:56:00+03:00
религия
в мире
нигерия
туран
африка
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6f013cedf407035e9b583838185bb2b0.jpg
https://ria.ru/20260305/nigerija-2078822841.html
нигерия
туран
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_f794e73f98f58f228b126b8970a19531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, туран, африка, русская православная церковь
Религия, В мире, Нигерия, Туран, Африка, Русская православная церковь
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
В Нигерии экстремисты убили прихожан Русской православной церкви
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Нигерии при нападении экстремистов были впервые убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ), сообщил экзархат.
"Утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран
(штат Бенуэ) в Нигерии
. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской православной церкви
, действовавшей в этом селении. Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении", – говорится в сообщении канала экзарахта в Telegram.
Экзархат объявил сбор средств на своем сайте в помощь пострадавшим при нападении.
"Как сообщается, найдено десять тел убитых, но количество жертв может возрасти: продолжается осмотр окрестностей и могут быть обнаружены новые тела. Всего в Туране было пятьдесят православных христиан, двадцать из которых – дети", – написано в канале.