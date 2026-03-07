Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы - РИА Новости, 07.03.2026
15:41 07.03.2026
Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы
Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы
Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы
Страны Европы заплатят "наивысшую цену" за отказ от нефти из РФ, в то время как страны Азии и Африки смогут получать российскую нефть, заявил президент Сербии... РИА Новости, 07.03.2026
Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы

Вучич: Европа заплатит наивысшую цену за отказ от российской нефти

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 мар - РИА Новости. Страны Европы заплатят "наивысшую цену" за отказ от нефти из РФ, в то время как страны Азии и Африки смогут получать российскую нефть, заявил президент Сербии Александр Вучич.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели, в пятницу цена марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с сентября 2023 года. На этом фоне минфин США выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Глава ведомства Скотт Бессент не исключил и дальнейшего смягчения санкций против российской нефти.
Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Назван регион России, который лидирует по запасам нефти
Вчера, 06:38
"Ночью появилось решение американцев... потому что они не знают, что делать с ценами на нефть. Вот американцы ночью разрешили России экспорт нефти, и Индия это "обеими руками" ждет. Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену. Потому что все получат российскую нефть, кроме Европы: Азия, Африка, Америка хочет. А Европа - нет, потому что это приток денег для России", - сказал Вучич, представляя в субботу стратегию развития "Сербия 2030".
Правительство Сербии накануне обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заверила в четверг, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе
6 марта, 20:58
 
