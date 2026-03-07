Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы

БЕЛГРАД, 7 мар - РИА Новости. Страны Европы заплатят "наивысшую цену" за отказ от нефти из РФ, в то время как страны Азии и Африки смогут получать российскую нефть, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заверила в четверг, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.