Назван регион России, который лидирует по запасам нефти

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА Новости из открытых данных.

Всего же в стране учтено около 31 миллиарда тонн разведанных и предварительно оцененных запасов нефти. То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех российских балансовых запасов.

В регионе сосредоточены одни из крупнейших в России месторождений. Например, Приобское с запасами разных категорий 1,6 миллиарда тонн, Красноленинское - 1,1 миллиарда тонн, Самотлорское - 815 миллионов тонн, Приразломное - 365 миллионов тонн.

На втором месте в России по запасам нефти Ямало-Ненецкий автономный округ. Там также расположены значимые для страны месторождения. Среди них - Русское с запасами более 440 миллионов тонн, Восточно-Мессояхское - 345 миллионов тонн, Ямбургское - 275 миллионов тонн. Суммарно в регионе учтено 4,1 миллиарда тонн нефтяных запасов.

В топ-3 также входит Красноярский край с 3,4 миллиарда тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение с запасами разных категорий около 1,3 миллиарда тонн, Юрубчено-Тохомское - 500 миллионов тонн, Ванкорское (входит в "Восток Ойл) - 255 миллионов тонн, Куюмбинское - 215 миллионов тонн, Тагульское - 210 миллионов тонн.