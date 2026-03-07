Назван регион России, который лидирует по запасам нефти

Рейтинг@Mail.ru
06:38 07.03.2026 (обновлено: 09:58 07.03.2026)
Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА... РИА Новости, 07.03.2026
экономика, россия, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Красноярский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА Новости из открытых данных.
Всего же в стране учтено около 31 миллиарда тонн разведанных и предварительно оцененных запасов нефти. То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех российских балансовых запасов.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти
6 марта, 06:39
В регионе сосредоточены одни из крупнейших в России месторождений. Например, Приобское с запасами разных категорий 1,6 миллиарда тонн, Красноленинское - 1,1 миллиарда тонн, Самотлорское - 815 миллионов тонн, Приразломное - 365 миллионов тонн.
На втором месте в России по запасам нефти Ямало-Ненецкий автономный округ. Там также расположены значимые для страны месторождения. Среди них - Русское с запасами более 440 миллионов тонн, Восточно-Мессояхское - 345 миллионов тонн, Ямбургское - 275 миллионов тонн. Суммарно в регионе учтено 4,1 миллиарда тонн нефтяных запасов.
В топ-3 также входит Красноярский край с 3,4 миллиарда тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение с запасами разных категорий около 1,3 миллиарда тонн, Юрубчено-Тохомское - 500 миллионов тонн, Ванкорское (входит в "Восток Ойл) - 255 миллионов тонн, Куюмбинское - 215 миллионов тонн, Тагульское - 210 миллионов тонн.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах нефти по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по нефти фиксируется воспроизводство запасов.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто заявил о договоренности с Россией искать пути поставок нефти
4 марта, 21:24
 
