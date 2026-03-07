https://ria.ru/20260307/nalichnye-2079171326.html
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией - РИА Новости, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
В украинских банках фиксируют проблемы с наличными после инцидента с инкассаторами в Венгрии, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на НАБУ. РИА Новости, 07.03.2026
Задержание сотрудников украинского "Ощадбанка"
Поставка золота на Украину провалена: венгерская таможня выпустила видео задержания сотрудников украинского «Ощадбанка» и инкассаторских автомобилей — режим Зеленского уже в истерике
Будапешт расследует подозрения в отмывании денег — за последние месяцы украинцы перевезли через границу «поразительное количество наличных и золота».
