На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией - РИА Новости, 07.03.2026
05:00 07.03.2026 (обновлено: 14:10 07.03.2026)
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
В украинских банках фиксируют проблемы с наличными после инцидента с инкассаторами в Венгрии, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на НАБУ. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
венгрия
украина
австрия
андрей сибига
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
петер сийярто
золтан ковач
венгрия
украина
австрия
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией

© РИА Новости / Александр Демьянчук
Денежные купюры и монета Украины
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В украинских банках фиксируют проблемы с наличными после инцидента с инкассаторами в Венгрии, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на НАБУ.
"После истории с инкассаторами в Венгрии в украинских банках начались проблемы", — говорится в публикации.
НБУ анонсировал на понедельник обмен безналичной валюты на наличную для пополнения запасов в кассах.
Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским Ощадбанке заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметалл, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
При этом, по данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт потребовал от Киева объяснений и накануне депортировал злоумышленников на родину.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.
 
