МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке

"Мы знаем о каналах, которые уже ... оказывают влияние на страны, на людей, на сообщества и на предприятия. Первое - это цены на энергоносители, которые выросли. Второе - это доверие, которое было подорвано. Третье - сбои в путешествиях и торговле. Все это сейчас происходит. Вопрос в том, как долго это продлится. Основываясь на предыдущем опыте, я могу вам сказать, что, если цены на энергоносители вырастут на 10% и это будет сохраняться какое-то время, например, год, инфляция вырастет на 40 базисных пунктов, (экономический - ред.) рост снизится на примерно 0,1-0,2%", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о возможных последствиях военного конфликта на Ближнем Востоке.