Эксперт рассказал о риске снижения доступности МРТ в мире - РИА Новости, 07.03.2026
15:36 07.03.2026
Эксперт рассказал о риске снижения доступности МРТ в мире
Доступность процедуры МРТ в мире может снизиться из-за конфликта на Ближнем Востоке, так как Катар временно прекратил поставки гелия, на котором работают...
катар
россия
ближний восток
высшая школа экономики (вшэ)
военная операция сша и израиля против ирана
катар
россия
ближний восток
Новости
катар, россия, ближний восток, высшая школа экономики (вшэ), военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Россия, Ближний Восток, Высшая школа экономики (ВШЭ), Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Доступность процедуры МРТ в мире может снизиться из-за конфликта на Ближнем Востоке, так как Катар временно прекратил поставки гелия, на котором работают томографы, рассказал РИА Новости директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия. Производство гелия напрямую связано с переработкой природного газа: гелий выделяют при подготовке к производству СПГ.
«
"Эффект (дефицита гелия – ред.) скажется на росте цен: медики начнут тут же поднимать тревогу, все начнут искать новых поставщиков. Прежде всего, азиатские страны попробуют нарастить закупки у России, но и этого не хватит, потому что потребности Китая и всего мира велики", - считает Кулагин.
Эксперт подчеркнул, что гелий – это газ с уникальными характеристиками и самой низкой температурой замерзания, поэтому он критически востребован в ряде отраслей. Абсолютно все аппараты МРТ работают на гелии, и альтернативы ему нет.
По данным центра, которые имеются в распоряжении РИА Новости, всего в Катаре действуют три площадки по производству гелия общей мощностью 72,8 миллиона кубометров в год, производство составляет более 60 миллионов кубометров. Согласно данным центра, Катар обеспечивает около 60% мировой межрегиональной торговли гелием.
Если поставки катарского гелия, которые прекратились из-за эскалации на Ближнем Востоке, не возобновятся в ближайшее время, то мир столкнется с острой нехваткой гелия, которая повлияет в том числе и на доступность МРТ, полагает эксперт.
«
"Вопрос – как долго не будет поставляться катарский гелий. Если поставки прерваны надолго, то, естественно, эти объемы выбывают с рынка продаж. Что произойдет? Первым делом улетят у нас все шарики в "Диснейлендах", так как их перестанут надувать. А дальше для любой клиники встанет вопрос: где взять? Естественно, они будут обзванивать весь мир", - сказал Кулагин.
При этом Россию эти проблемы не коснутся, так как в нашей стране производство гелия в десять раз превышает его потребление, уточнил он.
"Для нас угрозы нет, наш рынок гелием обеспечен полностью и с избытком. Более того, мы добываем гелия больше, чем нужно, и нам приходится этот гелий выделять мембранами и возвращать в месторождение, потому что его столько не нужно", - отметил собеседник агентства.
По его словам, Россия могла бы поставлять гелий в другие страны, однако проблема заключается в логистике: транспортировка завязана на западных компаниях, которые запрещают работать с российскими поставщиками из-за санкций.
"Рынок гелия не такой огромный, как нефтяной или газовый. Он поменьше. Но гелий по цене более дорогой, естественно, с ним связаны более сложные решения по перевозке", - подчеркнул Кулагин.
КатарРоссияБлижний ВостокВысшая школа экономики (ВШЭ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
