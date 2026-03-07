Эксперт рассказал о риске снижения доступности МРТ в мире

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Доступность процедуры МРТ в мире может снизиться из-за конфликта на Ближнем Востоке, так как Катар временно прекратил поставки гелия, на котором работают томографы, рассказал РИА Новости директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия. Производство гелия напрямую связано с переработкой природного газа: гелий выделяют при подготовке к производству СПГ.

« "Эффект (дефицита гелия – ред.) скажется на росте цен: медики начнут тут же поднимать тревогу, все начнут искать новых поставщиков. Прежде всего, азиатские страны попробуют нарастить закупки у России , но и этого не хватит, потому что потребности Китая и всего мира велики", - считает Кулагин.

Эксперт подчеркнул, что гелий – это газ с уникальными характеристиками и самой низкой температурой замерзания, поэтому он критически востребован в ряде отраслей. Абсолютно все аппараты МРТ работают на гелии, и альтернативы ему нет.

По данным центра, которые имеются в распоряжении РИА Новости, всего в Катаре действуют три площадки по производству гелия общей мощностью 72,8 миллиона кубометров в год, производство составляет более 60 миллионов кубометров. Согласно данным центра, Катар обеспечивает около 60% мировой межрегиональной торговли гелием.

Если поставки катарского гелия, которые прекратились из-за эскалации на Ближнем Востоке , не возобновятся в ближайшее время, то мир столкнется с острой нехваткой гелия, которая повлияет в том числе и на доступность МРТ, полагает эксперт.

« "Вопрос – как долго не будет поставляться катарский гелий. Если поставки прерваны надолго, то, естественно, эти объемы выбывают с рынка продаж. Что произойдет? Первым делом улетят у нас все шарики в "Диснейлендах", так как их перестанут надувать. А дальше для любой клиники встанет вопрос: где взять? Естественно, они будут обзванивать весь мир", - сказал Кулагин.

При этом Россию эти проблемы не коснутся, так как в нашей стране производство гелия в десять раз превышает его потребление, уточнил он.

"Для нас угрозы нет, наш рынок гелием обеспечен полностью и с избытком. Более того, мы добываем гелия больше, чем нужно, и нам приходится этот гелий выделять мембранами и возвращать в месторождение, потому что его столько не нужно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Россия могла бы поставлять гелий в другие страны, однако проблема заключается в логистике: транспортировка завязана на западных компаниях, которые запрещают работать с российскими поставщиками из-за санкций.