В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет
20:50 07.03.2026
В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет
В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет
Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.03.2026
2026
москва, мегафон, мтс, т2, общество
Москва, Мегафон, МТС, Т2, Общество
В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет

РИА Новости: в Москве "Мегафон" работает стабильно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании.
В субботу москвичи стали жаловаться на плохую связь и мобильный интернет в центре города, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
"Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет", - прокомментировали в компании.
РИА Новости также направило запросы в МТС, Т2 и "Билайн".
МоскваМегафонМТСТ2Общество
 
 
