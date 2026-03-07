В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании.

В субботу москвичи стали жаловаться на плохую связь и мобильный интернет в центре города, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".