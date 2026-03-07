https://ria.ru/20260307/moskva-2079283200.html
В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет
В Москве "Мегафон" не ограничивал абонентам связь и интернет
Сеть "Мегафона" в Москве работает стабильно, ограничений со стороны оператора связи нет, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.03.2026
