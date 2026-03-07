Здание Центрального телеграфа Москвы обеспечили надежными энергомощностями

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили дополнительными энергомощностями здание Центрального телеграфа на Тверской улице столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа - объекта культурного наследия регионального значения, построенного в 1927 году по проекту инженера-архитектора Ивана Рерберга. Во время реставрации был восстановлен каркас, стеклянные элементы и механизм глобуса, который снова вращается вокруг своей оси.

« "В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели мероприятия по повышению надежности энергоснабжения здания Центрального телеграфа, которое является объектом культурного наследия", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет 7 тысяч киловатт.

"Специалисты акционерного общества "ОЭК" построили и ввели в эксплуатацию современные кабельные линии 20 киловатт протяженностью почти один километр. Внедрение в электрических сетях такого напряжения позволяет увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - отметил Бирюков.