13:49 07.03.2026
Здание Центрального телеграфа Москвы обеспечили надежными энергомощностями
Здание Центрального телеграфа Москвы обеспечили надежными энергомощностями
Здание Центрального телеграфа Москвы обеспечили надежными энергомощностями

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОтреставрированное здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
Отреставрированное здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Отреставрированное здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили дополнительными энергомощностями здание Центрального телеграфа на Тверской улице столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа - объекта культурного наследия регионального значения, построенного в 1927 году по проекту инженера-архитектора Ивана Рерберга. Во время реставрации был восстановлен каркас, стеклянные элементы и механизм глобуса, который снова вращается вокруг своей оси.
«
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели мероприятия по повышению надежности энергоснабжения здания Центрального телеграфа, которое является объектом культурного наследия", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет 7 тысяч киловатт.
"Специалисты акционерного общества "ОЭК" построили и ввели в эксплуатацию современные кабельные линии 20 киловатт протяженностью почти один километр. Внедрение в электрических сетях такого напряжения позволяет увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Центральный телеграф обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСергей СобянинЦентральный телеграф
 
 
