https://ria.ru/20260307/moskva-2079190076.html
"Победа" запланировала на 8 марта три рейса из ОАЭ в Москву
"Победа" запланировала на 8 марта три рейса из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 07.03.2026
"Победа" запланировала на 8 марта три рейса из ОАЭ в Москву
Авиакомпания "Победа" запланировала на 8 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:55:00+03:00
2026-03-07T09:55:00+03:00
2026-03-07T09:55:00+03:00
оаэ
москва
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111769/78/1117697897_0:155:2973:1827_1920x0_80_0_0_bdc3b40c6587f04d5d4822890212c546.jpg
https://ria.ru/20260306/turisty-2079151018.html
оаэ
москва
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111769/78/1117697897_165:0:2808:1982_1920x0_80_0_0_4ee4563a0819a0f099826301a31b411e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, москва, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Москва, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Победа" запланировала на 8 марта три рейса из ОАЭ в Москву
"Победа" запланировала на 8 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" запланировала на 8 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву, сообщил авиаперевозчик.
«
"Победа" продолжает выполнение рейсов для возвращения своих клиентов из ОАЭ домой. 8 марта планируется выполнение трёх рейсов: DP3006 Фуджейра - Москва ("Внуково")... Предыдущий номер рейса DP1794... DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - Москва ("Внуково")... DP754 Абу-Даби - Москва ("Внуково")", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о дате, номере и времени рейса будет направлена клиентам на электронную почту, указанную в бронировании.
"Рейсы в/из ОАЭ
с 9 марта по 29 марта 2026 отменены. Рекомендуем воспользоваться нерегулярными рейсами для вывоза из ОАЭ 8 марта 2026", - обратила внимание авиакомпания.
Добавляется, что клиентам, не оформившим возврат билета и планирующим воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании.