https://ria.ru/20260307/moskva-2079187164.html
Синоптик предупредил москвичей о сосульках
Синоптик предупредил москвичей о сосульках - РИА Новости, 07.03.2026
Синоптик предупредил москвичей о сосульках
Рост сосулек на крышах продолжится в Москве в связи с перепадами ночных и дневных температур, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:22:00+03:00
2026-03-07T09:22:00+03:00
2026-03-07T09:22:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597431599_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_462af11fdd3247601f43fe77bb60457a.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077587231.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597431599_0:0:2550:1912_1920x0_80_0_0_d4af5aa8d87bed262a43cf4aa3290a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик предупредил москвичей о сосульках
Синоптик Леус: в Москве продолжится рост сосулек на крышах