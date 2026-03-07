Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредил москвичей о сосульках - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/moskva-2079187164.html
Синоптик предупредил москвичей о сосульках
Синоптик предупредил москвичей о сосульках - РИА Новости, 07.03.2026
Синоптик предупредил москвичей о сосульках
Рост сосулек на крышах продолжится в Москве в связи с перепадами ночных и дневных температур, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:22:00+03:00
2026-03-07T09:22:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597431599_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_462af11fdd3247601f43fe77bb60457a.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077587231.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597431599_0:0:2550:1912_1920x0_80_0_0_d4af5aa8d87bed262a43cf4aa3290a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик предупредил москвичей о сосульках

Синоптик Леус: в Москве продолжится рост сосулек на крышах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве
Сотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рост сосулек на крышах продолжится в Москве в связи с перепадами ночных и дневных температур, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Днем снег на крышах будет таять, в ночные часы при отрицательных температурах все будет замерзать. Поэтому благоприятные условия для образования сосулек сохраняются", - рассказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что также погодные условия будут способствовать образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки
1 марта, 07:10
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала