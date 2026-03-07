Рейтинг@Mail.ru
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками - РИА Новости, 07.03.2026
14:30 07.03.2026
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками - РИА Новости, 07.03.2026
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками
Мошенники стараются шокировать человека, поэтому надо сразу с ними прекращать телефонные разговор, считает начальник управления уголовного розыска министерства... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T14:30:00+03:00
2026-03-07T14:30:00+03:00
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками

МВД ПМР: мошенники стараются шокировать, с ними надо сразу прекращать разговор

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Мошенники стараются шокировать человека, поэтому надо сразу с ними прекращать телефонные разговор, считает начальник управления уголовного розыска министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Ранее в пятницу пресс-центр МВД ПМР сообщил, что мошенники звонят жителям Приднестровья, представляются сотрудниками правоохранительных органов и пытаются получить персональные данные и банковские реквизиты.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии
6 марта, 03:25
"Мошенники хотят ввести человека в такое состояние, что ты теряешься. Ты не можешь понять, что случилось… Нужно взять себя в руки. Это самое главное. Сделать паузу и сказать, что я проверю эту информацию. Спасибо большое. Положить трубку, прекратить разговор — это самое главное", - сказал сотрудник МВД ПМР в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Он также рекомендовал сразу обратиться в правоохранительные органы Приднестровья.
"Изложить данную ситуацию, что мне звонили, представлялись. Сотрудники милиции уже будут разбираться в этом вопросе", - отметил начальник уголовного розыска МВД ПМР.
Ранее исполняющий обязанности главы МВД ПМР Андрей Барабаш сообщил, что за 2025 год в Приднестровье было зарегистрировано 99 преступлений по факту мошенничества, из них 72 раскрыто.
Звонок от неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах
5 марта, 15:55
 
