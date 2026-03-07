https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079222745.html
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками
Мошенники стараются шокировать человека, поэтому надо сразу с ними прекращать телефонные разговор, считает начальник управления уголовного розыска министерства... РИА Новости, 07.03.2026
В МВД ПМР рассказали, как вести себя с мошенниками
МВД ПМР: мошенники стараются шокировать, с ними надо сразу прекращать разговор
ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Мошенники стараются шокировать человека, поэтому надо сразу с ними прекращать телефонные разговор, считает начальник управления уголовного розыска министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Ранее в пятницу пресс-центр МВД ПМР сообщил, что мошенники звонят жителям Приднестровья, представляются сотрудниками правоохранительных органов и пытаются получить персональные данные и банковские реквизиты.
"Мошенники хотят ввести человека в такое состояние, что ты теряешься. Ты не можешь понять, что случилось… Нужно взять себя в руки. Это самое главное. Сделать паузу и сказать, что я проверю эту информацию. Спасибо большое. Положить трубку, прекратить разговор — это самое главное", - сказал сотрудник МВД ПМР в эфире телеканала "Первый Приднестровский
Он также рекомендовал сразу обратиться в правоохранительные органы Приднестровья.
"Изложить данную ситуацию, что мне звонили, представлялись. Сотрудники милиции уже будут разбираться в этом вопросе", - отметил начальник уголовного розыска МВД ПМР.
Ранее исполняющий обязанности главы МВД ПМР Андрей Барабаш сообщил, что за 2025 год в Приднестровье было зарегистрировано 99 преступлений по факту мошенничества, из них 72 раскрыто.