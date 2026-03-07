Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о "сюрпризах" от мошенников к 8 марта - РИА Новости, 07.03.2026
02:17 07.03.2026
Россиян предупредили о "сюрпризах" от мошенников к 8 марта
К 8 марта, как и к любому другому празднику, мошенники активизируют старые схемы, разбавляя их некоторыми ноу-хау, рассказал агентству “Прайм” председатель... РИА Новости, 07.03.2026
Россиян предупредили о "сюрпризах" от мошенников к 8 марта

Депутат Гаврилов: мошенники обманывают россиян на 8 марта под видом курьеров

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. К 8 марта, как и к любому другому празднику, мошенники активизируют старые схемы, разбавляя их некоторыми ноу-хау, рассказал агентству “Прайм” председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
“Самый частый сценарий строится вокруг доставки букета или подарка. Человеку звонят или пишут от имени курьера, сообщают о заказе, а потом просят назвать код из СМС якобы для подтверждения вручения или уточнения адреса. На практике такой код может открыть доступ к банковскому приложению, личному кабинету или переводу денег”, — предупредил он.
Схожий сценарий предполагают сообщения о выигрыше косметики, подарочных сертификатов или украшений. Мошенники создают фальшивые страницы магазинов с цветами и подарками дешевле рынка. Тот, кто сделает покупку, остается без товара и денег.
Гаврилов советует перед праздниками с особым вниманием отнестись к любой новости о подаренном букете, доставке или каком-либо сюрпризе. Если деньги уже списаны, следует незамедлительно сообщить в банк. Тогда есть шанс остановить подозрительное списание, заключил он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Юрист объяснил, как мошенники мстят неудавшимся жертвам
28 февраля, 03:18
 
