Экономика Молдавии почти мертва, заявил экс-премьер Филат

КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Экономика Молдавии находится в плачевном состоянии, это подтверждает тот факт, что с каждым годом рабочих мест в республике становится меньше, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

« "Официальные цифры подтверждают то, о чём мы говорим уже давно: экономика Молдавии скорее мертва, чем жива. Рабочие места исчезают, а люди вынуждены покидать страну. В 2024 году численность занятых в экономике сократилась на 33 тысячи человек, 2025 год установил антирекорд: было ликвидировано еще 53,9 тысячи рабочих мест. За два года почти 87 тысяч человек лишились работы", - написал Филат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сильнее всего пострадали именно те отрасли, которые поддерживают экономику страны - сельское хозяйство и промышленность.

"Итог прост и жесток: когда уничтожаются рабочие места, люди уезжают. Не потому, что хотят, а потому что их вынуждают обстоятельства. Экономика, теряющая рабочие места такими темпами, это уже не просто экономика в кризисе. Это брошенная экономика", - подчеркнул экс-премьер.