Экономика Молдавии почти мертва, заявил экс-премьер Филат
КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Экономика Молдавии находится в плачевном состоянии, это подтверждает тот факт, что с каждым годом рабочих мест в республике становится меньше, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
«
"Официальные цифры подтверждают то, о чём мы говорим уже давно: экономика Молдавии скорее мертва, чем жива. Рабочие места исчезают, а люди вынуждены покидать страну. В 2024 году численность занятых в экономике сократилась на 33 тысячи человек, 2025 год установил антирекорд: было ликвидировано еще 53,9 тысячи рабочих мест. За два года почти 87 тысяч человек лишились работы", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сильнее всего пострадали именно те отрасли, которые поддерживают экономику страны - сельское хозяйство и промышленность.
"Итог прост и жесток: когда уничтожаются рабочие места, люди уезжают. Не потому, что хотят, а потому что их вынуждают обстоятельства. Экономика, теряющая рабочие места такими темпами, это уже не просто экономика в кризисе. Это брошенная экономика", - подчеркнул экс-премьер.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.