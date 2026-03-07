Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали

ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Эскорт-модели и работницы индустрии развлечений из Дубая начали массово приезжать на Бали на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости один из совладельцев ночного клуба на острове Александр.
"За последние несколько дней мы получили десятки сообщений от девушек, которые раньше работали в Дубае. Они спрашивают о возможностях работы на Бали или просто прилетают сюда на время. Это заметная тенденция последних дней", - рассказал Александр. По его словам, в основном это девушки из Восточной Европы, а также из Латинской Америки.
По оценке собеседника агентства, речь может идти как минимум о нескольких десятках человек, и их число продолжает расти.
"Обычно такие переезды происходят постепенно, но сейчас это выглядит как быстрый поток. Многие говорят, что хотят переждать ситуацию на Ближнем Востоке и выбирают Бали как альтернативу. Видимо, так высоко ими оценивается местная "клиентура", - отметил Александр.
