Рейтинг@Mail.ru
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 07.03.2026 (обновлено: 11:50 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/modeli-2079165987.html
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали - РИА Новости, 07.03.2026
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали
Эскорт-модели и работницы индустрии развлечений из Дубая начали массово приезжать на Бали на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:44:00+03:00
2026-03-07T11:50:00+03:00
бали
дубай
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b134184d5ad77e17d8794d1aee687a5e.jpg
https://ria.ru/20260306/dubaj-2078978276.html
бали
дубай
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92c08a9af5a51e886d328e1f7216cbb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали, дубай, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Бали, Дубай, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали

РИА Новости: эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали

© РИА Новости / Мария СеливановаБали
Бали - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Эскорт-модели и работницы индустрии развлечений из Дубая начали массово приезжать на Бали на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости один из совладельцев ночного клуба на острове Александр.
По его словам, представители ночной индустрии Бали заметили необычный приток девушек, ранее работавших в Дубае.
"За последние несколько дней мы получили десятки сообщений от девушек, которые раньше работали в Дубае. Они спрашивают о возможностях работы на Бали или просто прилетают сюда на время. Это заметная тенденция последних дней", - рассказал Александр. По его словам, в основном это девушки из Восточной Европы, а также из Латинской Америки.
По оценке собеседника агентства, речь может идти как минимум о нескольких десятках человек, и их число продолжает расти.
"Обычно такие переезды происходят постепенно, но сейчас это выглядит как быстрый поток. Многие говорят, что хотят переждать ситуацию на Ближнем Востоке и выбирают Бали как альтернативу. Видимо, так высоко ими оценивается местная "клиентура", - отметил Александр.
Пассажиры у международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае
6 марта, 12:48
 
БалиДубайБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала