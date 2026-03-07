Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали

ДЖАКАРТА, 7 мар - РИА Новости. Эскорт-модели и работницы индустрии развлечений из Дубая начали массово приезжать на Бали на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости один из совладельцев ночного клуба на острове Александр.