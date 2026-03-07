Рейтинг@Mail.ru
07.03.2026

Минтранс и Росавиация координируют работу авиакомпаний на Ближнем Востоке
11:29 07.03.2026
Минтранс и Росавиация координируют работу авиакомпаний на Ближнем Востоке
Минтранс и Росавиация координируют работу авиакомпаний на Ближнем Востоке
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс и Росавиация координируют работу авиакомпаний на Ближнем Востоке

Минтранс и Росавиация контактируют с авиавластями ближневосточных стран

Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация находятся в контакте с авиавластями ближневосточных государств и координируют работу российских и иностранных авиакомпаний, сообщили в министерстве транспорта России.
"Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в контакте с авиационными властями ближневосточных государств и координируют работу российских и иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае
6 марта, 19:26
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
