Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет
Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет
Минобрнауки РФ рекомендует российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет с целью оперативной связи из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.03.2026
оаэ
россия
ближний восток
в мире
оаэ
россия
ближний восток
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, В мире
Минобрнауки посоветовало российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет