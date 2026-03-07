Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендует российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет с целью оперативной связи из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в ведомстве.

По данным Минобрнауки России, в ОАЭ на базе филиалов российских вузов обучается 127 граждан РФ. Помимо этого, в ОАЭ находятся также российские студенты, проходящие здесь обучение по программам обмена и стажировок. Однако оценить их число в ОАЭ не представляется возможным.