Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет - РИА Новости, 07.03.2026
12:04 07.03.2026
Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет
Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет - РИА Новости, 07.03.2026
Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет
Минобрнауки РФ рекомендует российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет с целью оперативной связи из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.03.2026
оаэ
россия
ближний восток
в мире
оаэ
россия
ближний восток
оаэ, россия, ближний восток, в мире
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, В мире
Российским студентам в ОАЭ посоветовали встать на консульский учет

Минобрнауки посоветовало российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет

© РИА Новости / Александр Вильф
Города мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Дубай. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендует российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет с целью оперативной связи из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Минобрнауки России рекомендует российским студентам, обучающимся в ОАЭ, встать на консульский учет с целью оперативной связи в случае необходимости", - говорится в сообщении.
По данным Минобрнауки России, в ОАЭ на базе филиалов российских вузов обучается 127 граждан РФ. Помимо этого, в ОАЭ находятся также российские студенты, проходящие здесь обучение по программам обмена и стажировок. Однако оценить их число в ОАЭ не представляется возможным.
Уточняется, что Минобрнауки внимательно следит за развитием ситуации в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.
Объединенные Арабские Эмираты - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянка рассказала, как пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ
3 марта, 09:37
3 марта, 09:37
 
ОАЭРоссияБлижний ВостокВ мире
 
 
