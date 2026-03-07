Рейтинг@Mail.ru
Миляев открыл соревнования студентов по легкой атлетике в Туле - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:36 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/milyaev-2079272726.html
Миляев открыл соревнования студентов по легкой атлетике в Туле
Миляев открыл соревнования студентов по легкой атлетике в Туле - РИА Новости, 07.03.2026
Миляев открыл соревнования студентов по легкой атлетике в Туле
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в субботу в малом спортивном... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:36:00+03:00
2026-03-07T19:36:00+03:00
тульская область
центр подготовки космонавтов
тульский государственный университет
дмитрий миляев
россия
тульская область
тула
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079270799_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_086f5bdb2a98ab61caa95cf64cb93c8d.jpg
https://ria.ru/20260303/tulskaya-oblast-2078250995.html
https://ria.ru/20260304/milyaev-2078551551.html
россия
тульская область
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079270799_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_28510ea2c2e6a8619a56820e946e8cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центр подготовки космонавтов, тульский государственный университет, дмитрий миляев, россия, тульская область, тула, спорт, легкая атлетика
Тульская область, Центр подготовки космонавтов, Тульский государственный университет, Дмитрий Миляев, Россия, Тульская область, Тула, Спорт, Легкая атлетика
Миляев открыл соревнования студентов по легкой атлетике в Туле

Миляев открыл Всероссийские соревнования студентов по легкой атлетике в Туле

© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев на церемонии открытия Всероссийских соревнований среди студентов по легкой атлетике
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на церемонии открытия Всероссийских соревнований среди студентов по легкой атлетике - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на церемонии открытия Всероссийских соревнований среди студентов по легкой атлетике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в субботу в малом спортивном комплексе "Тулица" принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований среди студентов по легкой атлетике и поприветствовал участников мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.
В соревнованиях принимают участие 610 студентов спортсменов из 101 организации высшего образования из 46 регионов страны. Это рекордное число спортсменов-участников за всю историю проведения Всероссийского студенческого чемпионата по легкой атлетике в помещении.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудили газификацию и развитие социальной инфраструктуры региона - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Миллер и Миляев обсудили газификацию Тульской области
3 марта, 17:05
Миляев поприветствовал участников, гостей соревнований. Он отметил, что Тула второй раз принимает зимний чемпионат среди студентов по легкой атлетике. Для региона это значимый спортивный праздник, а также большая честь и ответственность.
Губернатор добавил, что в комплексе "Тулица" созданы все условия, чтобы соревнования прошли максимально комфортно, удобно и качественно для их участников.
"Убежден, что состязания будут яркими, красочными, зрелищными, и как всегда в спорте победит сильнейший. Желаю всем участникам соревнований успеха, уверенности в себе, упорства и честной борьбы", — сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что студенческий спорт – это основа для профессионального спорта и фундамент здоровья нации. На этой неделе губернатор провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", на котором обсуждались вопросы развития физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Цель – сделать спортивную систему более живой, подвижной, и организованной, а массовый спорт – более доступным.
Губернатор также поздравил всех девушек-участниц соревнований и зрительниц на трибунах с наступающим Международным женским днем.
К участникам обратился президент Ассоциации "Студенческая лига легкой атлетики" Александр Страдзе. Спортсменов также приветствовала президент Тульской областной федерации по легкой атлетике Екатерина Реньжина.
По данным пресс-службы, в этом году в МСК "Тулица" прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет в помещении. В состязаниях приняли участие около тысячи спортсменов из 60 регионов России, по итогам командного первенства Тульская область заняла второе место. Также в феврале в спорткомплексе прошел ряд крупных легкоатлетических соревнований, в том числе среди спортсменов с ОВЗ.
Программа соревнований охватывает практически все дисциплины легкой атлетики: бег на разные дистанции, в том числе с барьерами, толкание ядра, прыжок с шестом, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок. Организатор соревнований – Студенческая лига легкой атлетики. Тульскую область представляют 18 спортсменов из Тульского государственного университета и ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Всего в регионе легкой атлетикой регулярно занимаются более 11 тысяч человек. Тульская область подготовила ряд спортсменов, достигших наивысших результатов в этом виде спорта – чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы, СССР и России. Результативно действует система подготовки юных спортсменов, которые занимают призовые места на первенстве России.
Кроме того, активно развивается любительское беговое сообщество. В ЦПКиО имени П.П. Белоусова регулярно проходят забеги, которые организует проект "5 верст", в регионе ежегодно проходит не менее 10 массовых легкоатлетических забегов. Среди планов — создание в Туле по инициативе Миляева в 2026 году бегового центра, финансирование которого будет проходить в рамках государственно-частного партнерства. Центр создаст комфортные условия для всех любителей бега.
Проведение системных студенческих соревнований вносит значимый вклад в достижение целевых показателей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", формируя у молодежи привычку к регулярным занятиям спортом, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Миляев провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по спорту
4 марта, 18:06
 
Тульская областьЦентр подготовки космонавтовТульский государственный университетДмитрий МиляевРоссияТульская областьТулаСпортЛегкая атлетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала