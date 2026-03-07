Миляев открыл соревнования студентов по легкой атлетике в Туле

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в субботу в малом спортивном комплексе "Тулица" принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований среди студентов по легкой атлетике и поприветствовал участников мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

В соревнованиях принимают участие 610 студентов спортсменов из 101 организации высшего образования из 46 регионов страны. Это рекордное число спортсменов-участников за всю историю проведения Всероссийского студенческого чемпионата по легкой атлетике в помещении.

Миляев поприветствовал участников, гостей соревнований. Он отметил, что Тула второй раз принимает зимний чемпионат среди студентов по легкой атлетике. Для региона это значимый спортивный праздник, а также большая честь и ответственность.

Губернатор добавил, что в комплексе "Тулица" созданы все условия, чтобы соревнования прошли максимально комфортно, удобно и качественно для их участников.

"Убежден, что состязания будут яркими, красочными, зрелищными, и как всегда в спорте победит сильнейший. Желаю всем участникам соревнований успеха, уверенности в себе, упорства и честной борьбы", — сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что студенческий спорт – это основа для профессионального спорта и фундамент здоровья нации. На этой неделе губернатор провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", на котором обсуждались вопросы развития физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Цель – сделать спортивную систему более живой, подвижной, и организованной, а массовый спорт – более доступным.

Губернатор также поздравил всех девушек-участниц соревнований и зрительниц на трибунах с наступающим Международным женским днем.

К участникам обратился президент Ассоциации "Студенческая лига легкой атлетики" Александр Страдзе. Спортсменов также приветствовала президент Тульской областной федерации по легкой атлетике Екатерина Реньжина.

По данным пресс-службы, в этом году в МСК "Тулица" прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет в помещении. В состязаниях приняли участие около тысячи спортсменов из 60 регионов России, по итогам командного первенства Тульская область заняла второе место. Также в феврале в спорткомплексе прошел ряд крупных легкоатлетических соревнований, в том числе среди спортсменов с ОВЗ.

Программа соревнований охватывает практически все дисциплины легкой атлетики: бег на разные дистанции, в том числе с барьерами, толкание ядра, прыжок с шестом, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок. Организатор соревнований – Студенческая лига легкой атлетики. Тульскую область представляют 18 спортсменов из Тульского государственного университета и ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Всего в регионе легкой атлетикой регулярно занимаются более 11 тысяч человек. Тульская область подготовила ряд спортсменов, достигших наивысших результатов в этом виде спорта – чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы, СССР и России. Результативно действует система подготовки юных спортсменов, которые занимают призовые места на первенстве России.

Кроме того, активно развивается любительское беговое сообщество. В ЦПКиО имени П.П. Белоусова регулярно проходят забеги, которые организует проект "5 верст", в регионе ежегодно проходит не менее 10 массовых легкоатлетических забегов. Среди планов — создание в Туле по инициативе Миляева в 2026 году бегового центра, финансирование которого будет проходить в рамках государственно-частного партнерства. Центр создаст комфортные условия для всех любителей бега.