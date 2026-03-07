МИД России опроверг вброс о принуждении студентов из КНР к военной службе

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Информация о якобы появлении у студентов из Китая обязательств по службе по контракту в ВС РФ из-за обучения в России - ложь, распространяемая Западом в рамках гибридной войны, сообщили в МИД РФ.

В публикации в Telegram-канале министерства отмечается, что западные новостные сайты на китайском языке распространяют информацию о том, как иностранные граждане из-за получения образования в России якобы становятся обязаны служить в армии страны по контракту. Это профессионально сделанная фальшивка, вброшенная в расчете на негативную эмоциональную реакцию аудитории, указали в МИД.

"Получение образования в российских вузах, в том числе в рамках правительственной квоты, никоим образом не влечет за собой принятия каких-либо обязательств по прохождению военной службы в нашей стране. Подобные вбросы - ложь, которая целенаправленно распространяется в рамках развязанной Западом гибридной войны против нашей страны", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в вузах РФ проходят обучение свыше 56 тысяч китайских граждан, а взаимодействие в сфере образования - одна из ключевых составляющих комплекса российско-китайских гуманитарных обменов.