Рейтинг@Mail.ru
МИД России опроверг вброс о принуждении студентов из КНР к военной службе - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/mid-2079276376.html
МИД России опроверг вброс о принуждении студентов из КНР к военной службе
МИД России опроверг вброс о принуждении студентов из КНР к военной службе - РИА Новости, 07.03.2026
МИД России опроверг вброс о принуждении студентов из КНР к военной службе
Информация о якобы появлении у студентов из Китая обязательств по службе по контракту в ВС РФ из-за обучения в России - ложь, распространяемая Западом в рамках... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:54:00+03:00
2026-03-07T19:54:00+03:00
в мире
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
https://ria.ru/20250609/kitaj-2021746645.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
МИД России опроверг вброс о принуждении студентов из КНР к военной службе

МИД РФ назвал сообщения о принуждении студентов из КНР к военной службе ложью

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Информация о якобы появлении у студентов из Китая обязательств по службе по контракту в ВС РФ из-за обучения в России - ложь, распространяемая Западом в рамках гибридной войны, сообщили в МИД РФ.
В публикации в Telegram-канале министерства отмечается, что западные новостные сайты на китайском языке распространяют информацию о том, как иностранные граждане из-за получения образования в России якобы становятся обязаны служить в армии страны по контракту. Это профессионально сделанная фальшивка, вброшенная в расчете на негативную эмоциональную реакцию аудитории, указали в МИД.
"Получение образования в российских вузах, в том числе в рамках правительственной квоты, никоим образом не влечет за собой принятия каких-либо обязательств по прохождению военной службы в нашей стране. Подобные вбросы - ложь, которая целенаправленно распространяется в рамках развязанной Западом гибридной войны против нашей страны", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в вузах РФ проходят обучение свыше 56 тысяч китайских граждан, а взаимодействие в сфере образования - одна из ключевых составляющих комплекса российско-китайских гуманитарных обменов.
"Особое внимание в нашей стране на постоянной основе уделяется условиям проживания и учёбы иностранных студентов, соблюдению их законных прав и интересов. В случае возникновения каких-либо трудностей или вопросов им оказывается вся необходимая помощь со стороны наших вузов", - подчеркнули в МИД.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Китае зафиксировали двукратный рост числа желающих учиться в России
9 июня 2025, 11:35
 
В миреРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала