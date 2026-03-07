Рейтинг@Mail.ru
18:31 07.03.2026
В МИД ответили на вопрос о переносе посольства России в Мьянме
в мире, россия, янгон (город), нейпьидо, людмила воробьева, сергей лавров
В мире, Россия, Янгон (город), Нейпьидо, Людмила Воробьева, Сергей Лавров
В МИД ответили на вопрос о переносе посольства России в Мьянме

РИА Новости: перенос посольства РФ в Мьянме в Нейпьидо не рассматривается

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Флаг России
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос о переносе посольства России в Мьянме из Янгона в новую столицу Нейпьидо пока не стоит, заявила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
В августе 2022 года в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Мьянму лидер страны предложил России перенести посольство РФ из Янгона в Нейпьидо.
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
2 февраля, 20:55
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
2 февраля, 20:55
"В ближайшем обозримом будущем вопрос о переносе нашего посольства не стоит… Надо сказать, что перенос посольства связан с очень большими затратами. Это дело небыстрое и достаточно сложное", - рассказала дипломат.
При этом Воробьева подчеркнула, что сам город активно развивается, и в нем проживает уже порядка одного миллиона человек.
"Насколько мне известно, ни одно иностранное посольство не переехало из Янгона. Если кто-то и переехал, то это скорее исключение, чем правило. Нейпьидо находится на расстоянии 400 километров от Янгона. Такое расстояние вполне можно преодолеть на автомобиле", - рассказала она.
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
28 октября 2025, 14:40
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
28 октября 2025, 14:40
 
В миреРоссияЯнгон (город)НейпьидоЛюдмила ВоробьеваСергей Лавров
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала