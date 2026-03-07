В МИД ответили на вопрос о переносе посольства России в Мьянме

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос о переносе посольства России в Мьянме из Янгона в новую столицу Нейпьидо пока не стоит, заявила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
В августе 2022 года в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Мьянму лидер страны предложил России перенести посольство РФ из Янгона в Нейпьидо.
"В ближайшем обозримом будущем вопрос о переносе нашего посольства не стоит… Надо сказать, что перенос посольства связан с очень большими затратами. Это дело небыстрое и достаточно сложное", - рассказала дипломат.
При этом Воробьева подчеркнула, что сам город активно развивается, и в нем проживает уже порядка одного миллиона человек.
"Насколько мне известно, ни одно иностранное посольство не переехало из Янгона. Если кто-то и переехал, то это скорее исключение, чем правило. Нейпьидо находится на расстоянии 400 километров от Янгона. Такое расстояние вполне можно преодолеть на автомобиле", - рассказала она.
